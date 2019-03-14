Глава РУСАДА Ганус встретился с руководителями международных антидопинговых агентств

ТАСС, 14 марта. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус провел переговоры с главами международных антидопинговых агентств и руководством Института национальных антидопинговых организаций (iNADO). Об этом сообщает пресс- служба РУСАДА.

Переговоры и консультации состоялись в рамках ежегодного симпозиума Всемирного антидопингового агентства (WADA), который проходит 13-14 марта в Лозанне.

"Встречи отличались конструктивным и дружеским характером. Коллеги выразили поддержку и уважение работе, проделанной Российским антидопинговым агентством", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Ганус представил на конференции института Национальных антидопинговых агентств (iNADO) отчет о работе РУСАДА за 2017-2018 годы. Согласно отчету, за последние два года инспекторами допинг-контроля РУСАДА было взято у российских спортсменов 14693 пробы (6196 - в 2017 году, 8497 - в 2018-м). В 2018 году РУСАДА завело 145 дел, касающихся нарушений спортсменами антидопинговых правил, в 2017 году - 57 дел, из которых 52 - закрыты.