Федерация шахмат России назвала блестящим выступление россиян на командном ЧМ

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Федерация шахмат России (ФШР) высоко оценивает выступление мужской и женской национальных сборных на командном чемпионате мира. Об этом ТАСС заявил президент ФШР, старший тренер национальной сборной Андрей Филатов.
Командный чемпионат мира завершился в четверг в Астане. Мужская сборная России в составе Александра Грищука, Дмитрия Андрейкина, Владислава Артемьева, Сергея Карякина и Яна Непомнящего стала победителем турнира, женская команда, за которую играли Екатерина Лагно, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Александра Горячкина и Ольга Гиря, заняла второе место.
"Сборные показали блестящий результат, - сказал Филатов. - Девчонки нас, конечно, избаловали золотом и приучили к победам. Но второе место на чемпионате мира - отличный результат. Отметил бы Горячкину, двукратную чемпионку России - она выступила блестяще".
"Итоговый результат оцениваем как прекрасный, очень благодарны болельщикам за внимание. Приносить медали стране очень приятно", - добавил Филатов.
Командный чемпионат мира проводится каждые два года, первые мужские соревнования прошли в 1985 году, женские - в 2007-м. Женская сборная России завоевала серебро в пятый раз (2007-2011, 2015, 2019), российские шахматистки побеждали на турнире один раз - в 2017 году в Ханты- Мансийске. Мужская сборная СССР/России является рекордсменом по титулам - отечественные шахматисты семь раз становились чемпионами мира.