Федерация шахмат России назвала блестящим выступление россиян на командном ЧМ

Командный чемпионат мира завершился в четверг в Астане. Мужская сборная России в составе Александра Грищука, Дмитрия Андрейкина, Владислава Артемьева, Сергея Карякина и Яна Непомнящего стала победителем турнира, женская команда, за которую играли Екатерина Лагно, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Александра Горячкина и Ольга Гиря, заняла второе место.

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Федерация шахмат России (ФШР) высоко оценивает выступление мужской и женской национальных сборных на командном чемпионате мира. Об этом ТАСС заявил президент ФШР, старший тренер национальной сборной Андрей Филатов.

Мужская сборная России по шахматам спустя шесть лет вернула титул чемпиона мира

"Сборные показали блестящий результат, - сказал Филатов. - Девчонки нас, конечно, избаловали золотом и приучили к победам. Но второе место на чемпионате мира - отличный результат. Отметил бы Горячкину, двукратную чемпионку России - она выступила блестяще".

"Итоговый результат оцениваем как прекрасный, очень благодарны болельщикам за внимание. Приносить медали стране очень приятно", - добавил Филатов.

Командный чемпионат мира проводится каждые два года, первые мужские соревнования прошли в 1985 году, женские - в 2007-м. Женская сборная России завоевала серебро в пятый раз (2007-2011, 2015, 2019), российские шахматистки побеждали на турнире один раз - в 2017 году в Ханты- Мансийске. Мужская сборная СССР/России является рекордсменом по титулам - отечественные шахматисты семь раз становились чемпионами мира.