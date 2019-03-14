Гимнасты Пасека и Далалоян вошли в предварительный состав сборной России на ЧЕ в Польше

Срок приема заявок команд от национальных федераций истек 13 марта. У тренеров пока остается возможность заменить одного гимнаста в списке, однако каждое изменение обойдется федерации в тысячу евро.

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Чемпионы мира Мария Пасека и Артур Далалоян вошли в предварительный состав сборной России по спортивной гимнастике на чемпионат Европы в Польше. Об этом сообщила ТАСС старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

"В предварительный состав женской сборной России включены Ангелина Мельникова, Ангелина Симакова, Анастасия Ильянкова и Мария Пасека, - сказала Родионенко. - В мужскую шестерку вошли Никита Нагорный, Артур Далалоян, Дмитрий Ланкин, Иван Стретович, Илья Кибартас и Денис Аблязин".

Собеседница ТАСС не исключает, что Кибартас или Аблязин может уступить место в команде кому-то из гимнастов, которые продолжают оставаться претендентами на участие в чемпионате Европы. "Может быть, мы включим Владислава Поляшова. У нас сейчас пройдут несколько зарубежных стартов, после которых мы можем внести определенные корректировки в состав на чемпионат Европы", - добавила Родионенко.

Что касается двукратного чемпиона мира Далалояна, не сумевшего проявить себя в начале марта на чемпионате страны, то, как сказала Родионенко, тренеры верят, что спортсмен сумеет за оставшееся время набрать форму к ЧЕ. Старший тренер сборной России объяснила отсутствие в составе команды Никиты Игнатьева тем, что он будет выступать на турнире в Японии, который пройдет примерно в те же сроки, что и чемпионат Европы. "Но мы довольны этим гимнастом, он серьезно прибавил за год и является одним из главных претендентов на участие в чемпионате мира", - отметила Родионенко.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет в польском Щецине с 10 по 15 апреля.