Более 600 спортсменов вошли в предварительный состав сборной России на Европейские игры

ТАСС, 14 марта. Сборная России внесла имена 621 спортсмена в предварительный состав команды на Европейские игры, которые пройдут в июне в Минске. Об этом сообщает служба информации Олимпийского комитета России.

В предварительный состав попали такие спортсмены, как двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина, двукратный чемпион мира Артур Далалоян (оба - спортивная гимнастика), трехкратная чемпионка мира Арина Аверина и восьмикратная чемпионка мира Дина Аверина (обе - художественная гимнастика), олимпийские чемпионы Александр Дьяченко и Юрий Постригай (каноэ), олимпийская чемпионка мира по вольной борьбе Наталья Воробьева.

Полностью заявка сборной России по видам спорта выглядит следующим образом: дзюдо - 65 спортсменов; велоспорт - 61; самбо - 47; гребля на каноэ - 44; баскетбол - 41; пулевая стрельба - 41; вольная борьба - 39; художественная гимнастика - 34; бокс - 37; легкая атлетика - 30; пляжный футбол - 29; стрельба из лука - 28; стендовая стрельба - 23; карате - 19; спортивная аэробика - 17; спортивная гимнастика - 15; греко-римская борьба - 12; бадминтон - 11; спортивная акробатика - 10; прыжки на батуте - 10; настольный теннис - 8.

Первые Европейские игры состоялись в 2015 году в Баку. Минск примет вторые Европейские игры, соревнования пройдут с 21 по 30 июня 2019 года. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в восьми видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.