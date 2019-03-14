Футбольный клуб "Зенит" покажет матч со "Спартаком" на собственном канале

ТАСС, 14 марта. Санкт-петербургский "Зенит" проведет трансляцию гостевого матча 20-го тура чемпионата России по футболу с московским "Спартаком" на новом интерактивном канале Z+. Об этом в четверг сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что новый сервис создан, чтобы предоставить болельщикам максимально комфортные условия и инновационную платформу для просмотра матчей санкт-петербургской команды в интернете. По словам руководителей "Зенита", данный опыт является уникальным не только для российской аудитории, но и для футбольной индустрии в Европе.

"Зенит" стал первым клубом в России, который открывает собственную онлайн-платформу для просмотра и подробного обсуждения всех домашних и выездных матчей сине-бело-голубых в прямом эфире, - сказал президент санкт- петербургского клуба Александр Медведев. - Мы уверены, уникальный формат проекта Z+ позволит привлечь внимание современной молодежи, юного прогрессивного поколения, которое сумело преодолеть все мыслимые и немыслимые границы интерактивного общения и творчества в информационном пространстве. Наш новый клубный интерактивный канал должен стать по-настоящему объединяющей площадкой болельщиков по всему миру".

Матч между "Спартаком" и "Зенитом" пройдет 17 марта в Москве, начало встречи - 19:00 мск. "Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков после 19 матчей, "Спартак" идет четвертым, в активе столичного клуба 32 очка после 19 встреч.