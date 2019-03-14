"Авангард" выиграл первый матч серии второго раунда плей-офф КХЛ с "Барысом"

ТАСС, 14 марта. Омский "Авангард" обыграл астанинский "Барыс" со счетом 3:1 в первом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, на которой присутствовало 10 482 человека, прошла в Астане.

В составе "Авангарда" шайбы забросили Кирилл Петров (13-я минута), Илья Михеев (18) и Сергей Широков (59). У "Барыса" отличился Андре Петерссон (45). На 7-й минуте встречи за опасный удар соперника в голову 10-минутным штрафом был наказан хоккеист "Барыса" Виктор Сведберг. Нападающий "Авангарда" Тэйлор Бек набрал очки в четвертом матче подряд (1 шайба + 6 голевых передач).

"Авангард" одержал пятую победу кряду в гостевых матчах против "Барыса". Кроме того, омская команда выиграла все четыре встречи в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф Кубка Гагарина команды встречались один раз - в первом раунде сезона-2014/15, тогда в следующий раунд прошел "Авангард" (счет в серии - 4-3).

"Барыс" в девятый раз играет в плей-офф КХЛ, сумев в третий раз преодолеть стадию первого раунда, на предыдущей стадии "Барыс" обыграл нижегородское "Торпедо" (4-3). "Авангард" в десятый раз принимает участие в плей-офф КХЛ, лучшим результатом омского клуба стал выход в финал Кубка Гагарина сезона-2011/12, в котором клуб уступил московскому "Динамо" (3-4). В серии первого раунда команда из Омска одолела действующего обладателя Кубка Гагарина казанский "Ак Барс" со счетом 4-0.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Авангарда". Следующий матч пройдет 16 марта в Астане.