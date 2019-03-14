Первый канал в прямом эфире покажет матч отбора ЧЕ-2020 по футболу Бельгия - Россия

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Первый канал будет транслировать матч группы I отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Бельгии и России в прямом эфире. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала.

Стартовая встреча отбора на европейское первенство пройдет в Брюсселе 21 марта (начало трансляции - 22:35). Также в отборочном турнире сборная России сыграет с командами Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

Финальная часть чемпионата Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. В связи с 60-летним юбилеем она состоится в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал, в число городов, принимающих турнир, также вошли Дублин, Глазго, Лондон, Амстердам, Бильбао, Рим, Мюнхен, Копенгаген, Будапешт, Бухарест и Баку.