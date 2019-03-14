Александр Емельяненко проведет поединок в Самаре 10 мая

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко проведет поединок 10 мая в Самаре на турнире "Битва на Волге". Об этом ТАСС сообщил президент Федерации ММА Самарской области Александр Гурьянов.

"Александр проведет поединок в Самаре 10 мая. Ведем переговоры с двумя потенциальными соперниками, один из них - бывший боец UFC [Абсолютного бойцовского чемпионата]", - сказал Гурьянов.

Ранее стало известно о том, что у Емельяненко приостановлен контракт с российской организацией Russian Cagefighting Championship (RCC), в рамках которой он должен был провести бой в начале мая.

Емельяненко был задержан в Кисловодске 1 марта после ДТП. Боец находился в состоянии опьянения, на требования сотрудников полиции предъявить документы на машину он ответил отказом, стал выражаться в адрес автоинспекторов нецензурной бранью, угрожал физической расправой, после чего начал движение на автомобиле по тротуару и попытался скрыться. Машина нарушителя была блокирована, сам он задержан.

Впоследствии суд оштрафовал спортсмена и лишил прав на год за отказ от медицинского освидетельствования. Помимо этого, на спортсмена был наложен административный арест на 10 суток.