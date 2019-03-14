Тайсумов может провести следующий бой на турнире UFC в Стокгольме

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Майрбек Тайсумов может провести следующий поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 1 июня в Стокгольме. Об этом ТАСС сообщил представитель спортсмена.

"Существует большая вероятность, что Майрбек выступит в Стокгольме. Менеджеры UFC дали нам возможность принять участие в большом событии, теперь мы ждем соперника", - сказал собеседник агентства.

Тайсумов провел свой последний поединок на турнире UFC в Москве 15 сентября, победив единогласным решением судей американца Десмонда Грина. Всего на его счету 27 побед и пять поражений, он выступает в легкой весовой категории.