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Тайсумов может провести следующий бой на турнире UFC в Стокгольме

Турнир в Швеции состоится 1 июня

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Майрбек Тайсумов может провести следующий поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 1 июня в Стокгольме. Об этом ТАСС сообщил представитель спортсмена.

"Существует большая вероятность, что Майрбек выступит в Стокгольме. Менеджеры UFC дали нам возможность принять участие в большом событии, теперь мы ждем соперника", - сказал собеседник агентства.

Тайсумов провел свой последний поединок на турнире UFC в Москве 15 сентября, победив единогласным решением судей американца Десмонда Грина. Всего на его счету 27 побед и пять поражений, он выступает в легкой весовой категории.

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