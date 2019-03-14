Путин поздравил мужскую сборную России по шахматам с победой на командном ЧМ

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравление мужской сборной России по шахматам, которая одержала победу на командном чемпионате мира в Астане. Текст телеграммы размещен в четверг на сайте Кремля.

"На соревнованиях в Астане вам не было равных. В каждой сыгранной партии вы проявили мастерство, спортивный талант, умение концентрироваться на поставленных задачах. Выступили как сильная, единая команда и впервые за шесть лет завоевали почетное золото чемпионата мира, причем досрочно", - говорится в сообщении.

В среду российская команда в составе Сергея Карякина, Яна Непомнящего, Александра Грищука, Дмитрия Андрейкина и Владислава Артемьева досрочно одержала победу на командном чемпионате мира в Астане. Россияне выиграли титул впервые с 2013 года. Женская команда, за которую играли Екатерина Лагно, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Александра Горячкина и Ольга Гиря, заняла второе место.