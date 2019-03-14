Организация RCC аннулировала контракт с Александром Емельяненко

"С сегодняшнего дня Александр Емельяненко - свободный агент, юридических отношений между лигой и бойцом больше нет. Рад, что он сразу же получил предложение на бой, Александр - боец очень высокого уровня. Надеюсь, что он наберет ход и будет радовать болельщиков своими победами", - сказал Клименко.

Емельяненко проведет следующий бой 10 мая в Самаре.

RCC приостановила контракт со спортсменом и отменила его бой после задержания Емельяненко в Кисловодске за вождение в нетрезвом виде 1 марта. Суд оштрафовал спортсмена и лишил прав на год за отказ от медицинского освидетельствования. Помимо этого, на спортсмена был наложен административный арест на 10 суток.

На счету Емельяненко в ММА 28 побед, 7 поражений и 1 ничья.