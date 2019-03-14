Тихонов: безграмотность Елисеева на чемпионате мира по биатлону поражает

Россияне Евгения Павлова и Елисеев стали шестыми в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.

"Безграмотность Елисеева поражает: он летит наравне с лидерами, хотя слабее них, захлебывается, - сказал Тихонов. - Он зря первым пришел на огневой рубеж, есть такое понятие "закислился" - раз и встает. Это должна быть конкретная работа личного тренера - распределить свои силы, правильно разложить по дистанции, тем более в такой быстрой, скоротечной гонке. Безграмотность всего коллектива во всем изо дня в день".

"Мне непонятно было, почему не поставили Юрлову и Логинова: мне звонили несколько специалистов - все не могут понять этой перестановки, а они могли бы конкретно бороться. Павлова выступила неплохо, но есть такое понятие у нормальных спортсменов - вторых не помнят, а шестых тем более. Павлова может стрелять хорошо, но биатлон - это не результат одного вида, стрельбы или гонки, это результат в сумме. А у нас никто не занимается тестированием спортсменов и индивидуальной подготовкой", - добавил Тихонов.

Программа мирового первенства продолжится женской и мужской эстафетами, которые пройдут в субботу. Чемпионат мира по биатлону завершится 17 марта женской и мужской гонками с общего старта.