Хованцев: биатлонисты Логинов и Юрлова пропустили сингл-микст ради масс-старта

Россию в одиночной смешанной эстафете представляли Евгения Павлова и Матвей Елисеев. Они заняли шестое место, победу одержали Марте Олсбу Рёйселанн и Йоханнес Бё, которые являются лучшими на сегодня биатлонистами норвежской команды.

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 14 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России не стал ставить лучших на данный момент биатлонистов команды Александра Логинова и Екатерину Юрлову-Перхт в сингл-микст на чемпионате мира, чтобы они лучше подготовились к эстафетам и масс-стартам. Об этом журналистам заявил в четверг после смешанной одиночной эстафеты главный тренер национальной команды Анатолий Хованцев.

"Мы постарались освободить биатлонистов, которые будут стартовать в масс-старте, - Александра Логинова и Евгения Гараничева. У девочек использовать Юрлову в этой эстафете было бы неправильно, потому что она нужна и в большой эстафете, где у нас больше шансов на успешное выступление", - сказал Хованцев.

Бежавшая в сингл-миксте Павлова также попала в число участниц масс-старта, который пройдет в воскресенье. "Но она не бежала индивидуальную гонку. Логинов, конечно, мог тоже бежать, но мы рассчитываем на большую эстафету и масс- старт", - добавил он.

Одиночная смешанная эстафета впервые прошла на чемпионате мира. В активе российских спортсменов на турнире в Эстерсунде одна медаль - серебро Александра Логинова в спринтерской гонке.

Программа мирового первенства продолжится женской и мужской эстафетами, которые пройдут в субботу. Чемпионат мира по биатлону завершится 17 марта женской и мужской гонками с общего старта.