"Химки" проиграли "Реалу" и потеряли шансы на выход в плей-офф баскетбольной Евролиги

ХИМКИ /Московская область/, 14 марта. /ТАСС/. Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" проиграл испанскому "Реалу" со счетом 75:100 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал французский защитник "Реала" Фабьен Козер, набравший 22 очка. В составе российской команды больше всех очков набрал защитник Алексей Швед - 21.

"Химки" занимают 13-е место в турнирной таблице, одержав 9 побед при 17 поражениях. В регулярном чемпионате осталось провести четыре тура, подмосковный клуб уже не сможет подняться на восьмую позицию, дающую право выйти в плей-офф.

"Реал" занимает третье место, клуб из Мадрида гарантировал себе выход в плей-офф, в активе испанского клуба 20 побед при 6 поражениях.

В следующем матче "Химки" сыграют на выезде против турецкого клуба "Дарюшшафака" 20 марта.