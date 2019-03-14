Американский журнал признал Ласицкене лучшей легкоатлеткой зимнего сезона

ТАСС, 14 марта. Американский легкоатлетический журнал Track and Field второй год подряд признал россиянку Марию Ласицкене лучшей спортсменкой по итогам зимнего сезона 2019 года.

Ласицкене обошла в рейтинге бегунью из Великобритании Лору Мьюр. Похвальной грамоты удостоилась российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, выигравшая пять турниров в 2018 году, а в начале марта ставшая победительницей чемпионата Европы в помещении.

Ласицкене 3 марта на чемпионате Европы в шотландском Глазго стала двукратной победительницей европейских первенств в помещении, ранее она одерживала победу на турнире в 2015 году. В 2018 году россиянка выиграла все крупные старты в прыжках в высоту, в которых принимала участие, в том числе чемпионат мира в помещении в Бирмингеме, летнее европейское первенство в Берлине, финал Бриллиантовой лиги и Континентальный кубок Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Ей принадлежит второй результат по продолжительности победной серии на женских турнирах по прыжкам в высоту, в период с 1 июля 2016 года по 30 июня 2018-го спортсменка выиграла 45 стартов. Помимо этого, 26-летняя прыгунья является двукратной чемпионкой мира.

Ласицкене выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций в ноябре 2015 года приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.