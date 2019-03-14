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Американский журнал признал Ласицкене лучшей легкоатлеткой зимнего сезона

Российская прыгунья в высоту выиграла все крупные старты, в которых принимала участие
Мария Ласицкене Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 14 марта. Американский легкоатлетический журнал Track and Field второй год подряд признал россиянку Марию Ласицкене лучшей спортсменкой по итогам зимнего сезона 2019 года.

Ласицкене обошла в рейтинге бегунью из Великобритании Лору Мьюр. Похвальной грамоты удостоилась российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, выигравшая пять турниров в 2018 году, а в начале марта ставшая победительницей чемпионата Европы в помещении.

Ласицкене 3 марта на чемпионате Европы в шотландском Глазго стала двукратной победительницей европейских первенств в помещении, ранее она одерживала победу на турнире в 2015 году. В 2018 году россиянка выиграла все крупные старты в прыжках в высоту, в которых принимала участие, в том числе чемпионат мира в помещении в Бирмингеме, летнее европейское первенство в Берлине, финал Бриллиантовой лиги и Континентальный кубок Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Ей принадлежит второй результат по продолжительности победной серии на женских турнирах по прыжкам в высоту, в период с 1 июля 2016 года по 30 июня 2018-го спортсменка выиграла 45 стартов. Помимо этого, 26-летняя прыгунья является двукратной чемпионкой мира.

Ласицкене выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций в ноябре 2015 года приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

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