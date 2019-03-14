Артем Дзюба не попал в заявку на матч Лиги Европы с "Вильярреалом"

ВИЛЬЯРРЕАЛЬ /Испания/, 14 марта. /ТАСС/. Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба не попал в заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с испанским "Вильярреалом". Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Стартовый состав "Зенита" выглядит следующим образом: Андрей Лунев, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Эрнани, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Вильмар Барриос, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун. В запасе остались Михаил Кержаков, Александр Анюков, Луиш Нету, Далер Кузяев, Матиас Краневиттер, Роберт Мак, Антон Заболотный.

Встреча "Вильярреал" - "Зенит" пройдет в четверг в Испании, начало - 23:00 мск. Первый матч, прошедший в Санкт-Петербурге, завершился победой "Вильярреала" со счетом 3:1.