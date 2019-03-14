Куртинайтис: баскетболисты "Химок" проиграли "Реалу" из-за проблем с подбором

МЫТИЩИ /Московская область/, 14 марта. /ТАСС/. Баскетболисты "Химок" уступили "Реалу" в Евролиге из-за проблем с подборами и недостаточного настроя. Об этом журналистам заявил в четверг после матча главный тренер подмосковного клуба Римас Куртинайтис.

"Химки" проиграли испанскому "Реалу" со счетом 75:100 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.

"Финальный счет абсолютно закономерен. "Реал" действовал лучше и был сильнее нас в целом, - сказал Куртинайтис. - К сожалению, во многом мы проиграли из-за подборов. Это наша главная проблема, и уже не в первой игре. При этом у соперника был настрой, которого нам не хватило в этом матче".

В регулярном чемпионате осталось провести четыре тура, подмосковный клуб уже не сможет подняться на восьмую позицию в таблице Евролиги, дающую право выйти в плей-офф. "Реал" занимает третье место, клуб из Мадрида гарантировал себе выход в плей-офф.