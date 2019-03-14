Мусаев: "Краснодару" стоило сыграть прагматичнее в концовке матча с "Валенсией" в ЛЕ

КРАСНОДАР, 14 марта. /ТАСС/. Старший тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев считает, что в концовке матча с испанской "Валенсией" в Лиге Европы его команде следовало сыграть более прагматично. Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции.

В четверг "Краснодар" сыграл вничью с "Валенсией" со счетом 1:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и не смог выйти в следующий раунд турнира. Встреча прошла на стадионе "Краснодар" в присутствии 35074 зрителей.

"Хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам. Фантастическая поддержка, незабываемый матч. Мы ушли с поля с гордо поднятой головой, были дисциплинированы, собраны, но в концовке показали свой авантюризм, побежали забивать гол, хотя надо было сыграть более прагматично", - сказал Мусаев.

По его словам, игроки "Краснодара" разочарованы результатом. "Некоторые плачут, понимают, что много сделали для победы, но ее не добились", - сказал он.

"Краснодар" второй раз играл в 1/8 финала Лиги Европы. В сезоне-2016/17 команда на данной стадии по сумме двух встреч уступила испанской "Сельте" (1:2, 0:2).