Футболист "Краснодара" Ари, скорее всего, не сыграет с "Локомотивом" в матче РПЛ

КРАСНОДАР, 15 марта. /ТАСС/. Нападающий "Краснодара" Ари из-за травмы вряд ли сыграет в матче 20-го тура чемпионата России по футболу с "Локомотивом". Об этом журналистам рассказал старший тренер команды Мурад Мусаев.

В четверг "Краснодар" сыграл вничью с испанской "Валенсией" (1:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и выбыл из еврокубков (первая игра завершилась победой "Валенсии" - 2:1). Ари, который в ноябре прошлого года дебютировал за сборную России, спустя полчаса после начала игры был заменен.

"У Ари опять проблемы с задней поверхностью бедра. К "Локомотиву" он вряд ли будет готов", - сказал Мусаев.

Из-за предыдущего повреждения Ари пропустил два последних официальных матча команды в 2018 году.

Матч "Локомотив" - "Краснодар" пройдет в воскресенье в Москве. Ари выступал за "Локомотив" на правах аренды в сезонах-2016/17 и 2017/18, став в составе железнодорожников чемпионом России.