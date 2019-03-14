Вступает в силу решение о восстановлении прав Паралимпийского комитета России

Решение об условном восстановлении прав ПКР было озвучено 8 февраля в немецком Бонне, где располагается штаб-квартира МПК. До 15 марта стороны должны были согласовать детали выполнения российской стороной условий восстановления.

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Решение Международного паралимпийского комитета (МПК) восстановить в правах Паралимпийский комитет России (ПКР) вступает в силу в пятницу, 15 марта. Следующие три года оно будет носить условный характер, однако это не помешает российским паралимпийцам выступать на международных стартах под флагом страны.

"Наша цель заключается в том, чтобы уложиться в предложенный нами срок - 15 марта", - сообщили ТАСС в МПК.

Чтобы избежать повторных санкций, до 31 декабря 2022 года российский паралимпийское движение должно выполнять семь требованиям, выдвинутых МПК. В частности, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не должно вновь лишиться статуса соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), в то время как российские спортсмены должны проверяться на допинг на особых условиях: тестировать их будут чаще паралимпийцев других стран. Расходы же на дополнительную проверку МПК должна будет покрыть российская сторона. ПКР также должен каждые полгода предоставлять отчет МПК о своей деятельности.

Восстановлен ПКР был только условно по той причине, что ему не удалось выполнить один из 70 пунктов дорожной карты, которая была согласована после дисквалификации организации в августе 2016 года. Разногласия вызывал только вопрос признания выводов расследования, которое вела независимая комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном. В них говорится о существовавшей в России на государственном уровне допинговой системе, с чем власти страны категорически не согласны. В итоге был найден компромиссный вариант: МПК счел этот пункт частично выполненным, приняв во внимание согласие российских властей с расследованием комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) во главе с Самуэлем Шмидом.

За время отстранения ПКР российские паралимпийцы они были лишены возможности выступать в самых престижных турнирах, в том числе летних Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Лишь немногим удалось добиться права принять участие в зимней Паралимпиаде-2018 в Пхёнчхане, но только в нейтральном статусе.