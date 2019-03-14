Черышев-старший: "Краснодар" показал красивый комбинационный футбол в матче с "Валенсией"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Игроки "Краснодара" отдали на поле все силы и показали красивый комбинационный футбол в матче против испанской "Валенсии" в Лиге Европы. Таким мнением поделился с ТАСС отец полузащитника испанской команды Дениса Черышева Дмитрий Черышев, возглавляющий ФК "Нижний Новгород".

В четверг "Краснодар" дома не сумел в ответном матче переиграть "Валенсию" (1:1) и завершил свое выступление в Лиге Европы на стадии 1/8 финала.

"Краснодар" весь матч навязывал свою игру, команда сегодня очень понравилась, показав красивый комбинационной футбол и создав много моментов у ворот "Валенсии". Футболисты "Краснодара" контролировали ход матча на протяжении почти всех 90 минут, забили гол, но так вышло, что пропустили в дополнительное время. Это обидно, это больно, но ребята молодцы, собрались и отдали все, что они могли, на поле, - сказал Черышев. - С Ари у "Краснодара" получалось навязывать свою комбинационную игру, так как было время, во второй же половине они торопились и больший упор делали на скоростные действия и забросы, но "Валенсия" смогла выстоять".

"Здорово, что у "Краснодара" растет такая молодежь и набирается опыта, проявляя себя на таких серьезных соревнованиях. Вышедший на замену Сулейманов забил гол-красавец, а голкипер Сафонов очень грамотно и строго сыграл в обороне, к тому же дважды выручил команду, например в эпизоде, когда Денис простреливал в центр штрафной, а Сафонов отбил удар с близкого расстояния. Эти великолепные голы и грамотная игра в обороне - плоды академии, которые уже появляются на поле в составе "Краснодара", - добавил он.

Денис Черышев вышел в основном составе "Валенсии" на матч против "Краснодара" и провел на поле весь матч. "Не хочу сейчас делать какие-то конкретные выводы по игре Дениса, после матча я проанализирую его действия, и мы вместе их обсудим. Хочется выделить момент, когда на 92-й минуте встречи он нашел в себе силы, пошел в прессинг и начал контратаку, которая привела к ответному голу "Валенсии". В этом заключается желание победить, самоотдача и игра через не могу", - отметил Черышев.

"Краснодар" второй раз играл в 1/8 финала Лиги Европы. В сезоне-2016/17 команда на данной стадии по сумме двух встреч уступила испанской "Сельте" (1:2, 0:2).