Вратарь сборной России Лунев получил травму в матче "Зенита" в Лиге Европы

ВИЛЬЯРРЕАЛЬ /Испания/, 15 марта. /ТАСС/. Вратарь санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрей Лунев получил травму в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Вильярреала". Встреча проходит в Испании.

Лунев получил повреждение в середине второго тайма при счете 2:0 в пользу "Вильярреала". На 64-й минуте вместо него вышел Михаил Кержаков.

27-летний Лунев получил вызов в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта).

"Зенит" следующий матч проведет в воскресенье в гостях против "Спартака" в рамках 20-го тура чемпионата России.