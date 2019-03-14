"Зенит" проиграл "Вильярреалу" и не смог выйти в четвертьфинал Лиги Европы

ВИЛЬЯРРЕАЛЬ /Испания/, 15 марта. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" проиграл испанскому "Вильярреалу" со счетом 1:2 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и не смог пройти в следующую стадию турнира. Встреча прошла на стадионе "Эстадио де ла Серамика" в Испании.

В составе победителей голы забили Жерар Морено (29-я минута) и Карлос Бакка (47). У "Зенита" отличился Бранислав Иванович (91). На 64-й минуте встречи из-за травмы был заменен голкипер "Зенита" и сборной России Андрей Лунев.