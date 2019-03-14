"Зенит" проиграл "Вильярреалу" и не смог выйти в четвертьфинал Лиги Европы

ВИЛЬЯРРЕАЛЬ /Испания/, 15 марта. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" проиграл испанскому "Вильярреалу" со счетом 1:2 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и не смог пройти в следующую стадию турнира. Встреча прошла на стадионе "Эстадио де ла Серамика" в Испании.
В составе победителей голы забили Жерар Морено (29-я минута) и Карлос Бакка (47). У "Зенита" отличился Бранислав Иванович (91). На 64-й минуте встречи из-за травмы был заменен голкипер "Зенита" и сборной России Андрей Лунев.
Первая встреча прошла 7 марта в Санкт-Петербурге и завершилась победой испанской команды со счетом 3:1. Жеребьевка 1/4 финала турнира пройдет 15 марта в швейцарском Ньоне.
"Вильярреал" трижды доходил до полуфинала Лиги Европы (Кубка УЕФА) - в сезонах-2003/04, 2010/11 и 2015/16. Испанская команда является рекордсменом Лиги Европы (с сезона-2009/10) по количеству матчей в основной сетке (72) и забитых голов (123).
"Зенит" второй раз подряд вышел в 1/8 финала Лиги Европы. В прошлом сезоне петербургский клуб уступил на этой стадии по сумме двух встреч немецкому "Лейпцигу" (1:2, 1:1). "Зенит" является обладателем Кубка УЕФА сезона-2007/08.