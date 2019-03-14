Семак: информация о состоянии футболистов "Зенита" Дзюбы и Лунева появится в пятницу

ВИЛЬЯРРЕАЛЬ /Испания/, 15 марта. /ТАСС/. Конкретная информация о состоянии здоровья вратаря футбольного клуба "Зенит" Андрея Лунева и нападающего команды Артема Дзюбы появится в пятницу. Об этом на пресс-конференции после матча с "Вильярреалом" рассказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

В четверг "Зенит" проиграл в Испании "Вильярреалу" со счетом 1:2 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и выбыл из розыгрыша турнира. Лунев в середине второго тайма был заменен из-за повреждения бедра, которое он получил в первом тайме встречи. Дзюба не вошел в заявку команды на игру с "Вильярреалом".

"У Дзюбы проблема после матча с "Уфой", он не играл по медицинским показателям. Проблемы со здоровьем у Барриоса и Лунева. Только завтра мы сможем сказать, сыграют ли они со "Спартаком", - сказал Семак.

Лунев и Дзюба вызваны в сборную России на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта).

В следующем матче "Зенит" сыграет 17 марта со "Спартаком" в 20-м туре чемпионата России.