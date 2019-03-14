Михаил Кержаков: быстрый гол "Зенита" мог изменить исход противостояния с "Вильярреалом"

ВИЛЬЯРРЕАЛЬ /Испания/, 15 марта. /ТАСС/. Футболисты "Зенита" могли перевернуть ход встречи с "Вильярреалом", если бы игроки петербургского клуба реализовали моменты в самом начале матча. Такое мнение в эфире "Матч ТВ" высказал голкипер "Зенита" Михаил Кержаков.

В четверг "Зенит" проиграл "Вильярреалу" (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и покинул турнир. В начале матча при счете 0:0 два выхода один на один с вратарем не реализовал нападающий "Зенита" Сердар Азмун.

"Если бы мы забили на первых минутах, возможно, игра повернулась в другую сторону и мы бы добились другого результата. Индивидуальные ошибки игроков "Зенита" также сыграли роль. Но и игроки "Вильярреала" индивидуально очень сильны, в игре один в один нам было непросто", - сказал Кержаков, который на 64-й минуте заменил получившего травму Андрея Лунева.

Первая встреча прошла 7 марта в Санкт-Петербурге и завершилась победой испанской команды со счетом 3:1. Жеребьевка 1/4 финала турнира пройдет 15 марта в швейцарском Ньоне.