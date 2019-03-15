"Шальке" уволил главного тренера после разгромного поражения в Лиге чемпионов

ТАСС, 15 марта. Немецкий футбольный клуб "Шальке" отправил в отставку главного тренера команды Доменико Тедеско после разгромного поражения от английского "Манчестер Сити" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Встреча прошла 12 марта в Манчестере и завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев. Отмечается, что причиной увольнения 33-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне.

"Решение об увольнении Тедеско было сложным. Мы ценим его вклад в развитие "Шальке". В прошлом сезоне команда при нем развивалась, клуб занял второе место в турнирной таблице Бундеслиги", - говорится в заявлении клуба.

Тедеско возглавил "Шальке" в июне 2017 года, подписав двухлетний контракт. В сезоне-2017/18 "Шальке" занял второе место в чемпионате Германии и напрямую вышел в групповой этап Лиги чемпионов, где одержал две победы над российским "Локомотивом" (1:0, 1:0). Помимо этого, специалист возглавлял клуб второго по силе немецкого дивизиона "Эрцгебирге", а также молодежные составы "Хоффенхайма" и "Штутгарта".

"Шальке" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 23 очка после 25 матчей. В следующем матче 16 марта команда из Гельзенкирхена встретится дома с "Лейпцигом".