Бой россиянина Нагибина отменен из-за проблем со здоровьем во время сгонки веса

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Бой российского бойца смешанного стиля (ММА) Тимура Нагибина на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) отменен после появления проблем со здоровьем у спортсмена во время сгонки веса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ACA.

"Поединок Ламберд Ахъядов - Тимур Нагибин отменен. У Нагибина появились проблемы со здоровьем во время процедуры сгонки веса", - сказал собеседник агентства.

Поединок должен был пройти на турнире ACA 93 в Санкт-Петербурге 16 марта.

Нагибин стал широко известен публике после поединка с армянским бойцом Георгием Караханяном в ноябре прошлого года. Поединок был признан несостоявшимся в виду того, что россиянин ударил Караханяна после завершения раунда. Уже после поединка состоялась потасовка между болельщиками и Нагибиным. Караханян был уволен из ACA.

Нагибин одержал 14 побед и три поражения, один бой признан несостоявшимся. В активе Ахъядова девять побед и четыре поражения.