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Дело боксера Ковалева об избиении женщины может затянуться до конца 2019 года

Ранее американская модель и актриса телесериалов Джейми Фронтс обвинила Ковалева в нападении с применением насилия
Сергей Ковалев AP Photo/Adam Hunger
Описание
Сергей Ковалев
© AP Photo/Adam Hunger

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Разбирательство по делу о возможном избиении женщины в отношении чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергея Ковалева может затянуться до конца 2019 года. Об этом ТАСС сообщил менеджер российского боксера Эгис Климас.

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"Что касается суда, то, думаю, это может растянуться до конца года. Но у нас уже есть определенная информация по данному процессу", - сказал Климас.

Ранее американская модель и актриса телесериалов Джейми Фронтс обвинила Ковалева в нападении с применением насилия и подала иск на $8 млн.

Ковалев был задержан полицией 9 июня прошлого года по подозрению в избиении женщины в американском Биг-Бэр Сити (штат Калифорния). Ковалеву в США предъявлено обвинение в нападении с применением силы, которое привело к серьезным телесным повреждениям, ему грозит до четырех лет лишения свободы. На первых слушаниях в суде Ковалев не признал себя виновным, следующее заседание запланировано на март.

На счету 35-летнего Ковалева 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья.

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