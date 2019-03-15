Дело боксера Ковалева об избиении женщины может затянуться до конца 2019 года

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Разбирательство по делу о возможном избиении женщины в отношении чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергея Ковалева может затянуться до конца 2019 года. Об этом ТАСС сообщил менеджер российского боксера Эгис Климас.

"Что касается суда, то, думаю, это может растянуться до конца года. Но у нас уже есть определенная информация по данному процессу", - сказал Климас.

Ранее американская модель и актриса телесериалов Джейми Фронтс обвинила Ковалева в нападении с применением насилия и подала иск на $8 млн.

Ковалев был задержан полицией 9 июня прошлого года по подозрению в избиении женщины в американском Биг-Бэр Сити (штат Калифорния). Ковалеву в США предъявлено обвинение в нападении с применением силы, которое привело к серьезным телесным повреждениям, ему грозит до четырех лет лишения свободы. На первых слушаниях в суде Ковалев не признал себя виновным, следующее заседание запланировано на март.

На счету 35-летнего Ковалева 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья.