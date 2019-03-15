Сборная России по баскетболу не сыграет с командами Китая и США на групповом этапе КМ

ТАСС, 15 марта. Мужская сборная России по баскетболу точно не сыграет в групповой стадии Кубка мира - 2019 с командами США и Китая. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола (FIBA).

FIBA опубликовала окончательный список из восьми корзин к жеребьевке группового этапа Кубка мира в Китае. Российская команда оказалась в третьей корзине и точно попадет в группы B, D, F или H. Сборные США (действующий чемпион мира) и Китая (организатор турнира) попали в первую корзину, которые сыграют в группах A, C, E или G. Точный состав групп определится после жеребьевки, которая пройдет 16 марта в Шэньчжэне.

Предстоящий Кубок мира станет 18-м по счету. Он будет проведен через пять лет после предыдущего - такое решение было принято организаторами, чтобы разнести мировые первенства по баскетболу и футболу. До 2014 года турнир назывался чемпионатом мира, смена названия произошла в маркетинговых целях. Состав участников был расширен с 24 до 32 команд.