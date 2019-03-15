Новый тренерский штаб сборной России по волейболу будет представлен до конца марта

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб и генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу будут представлены до конца марта. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

Финн Саммельвуо стал главным тренером сборной России по волейболу

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В начале марта финский специалист Туомас Саммельвуо стал главным тренером мужской сборной России, сменив Сергея Шляпникова.

"Сейчас ведется работа в этом направлении. Думаю, мы представим тренерский штаб и генерального менеджера до конца марта", - сказал Шевченко.

Он добавил, что расширенный список команды составил 40 игроков.

Соглашение с Саммельвуо рассчитано до окончания летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. В настоящий момент 43-летний специалист также возглавляет кемеровский "Кузбасс".