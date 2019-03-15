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Новый тренерский штаб сборной России по волейболу будет представлен до конца марта

Расширенный список мужской сборной России по волейболу составил 40 игроков
Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб и генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу будут представлены до конца марта. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

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Финн Саммельвуо стал главным тренером сборной России по волейболу

В начале марта финский специалист Туомас Саммельвуо стал главным тренером мужской сборной России, сменив Сергея Шляпникова.

"Сейчас ведется работа в этом направлении. Думаю, мы представим тренерский штаб и генерального менеджера до конца марта", - сказал Шевченко.

Он добавил, что расширенный список команды составил 40 игроков.

Соглашение с Саммельвуо рассчитано до окончания летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. В настоящий момент 43-летний специалист также возглавляет кемеровский "Кузбасс".

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