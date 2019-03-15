Тренер женской сборной РФ по гандболу Трефилов проходит реабилитацию в санатории на Кубани

КРАСНОДАР, 15 марта /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по гандболу и краснодарской "Кубани" Евгений Трефилов проходит реабилитацию в санатории в Краснодарском крае, вопрос о его выходе на работу пока не рассматривается. Об этом сообщил в пятницу ТАСС генеральный директор клуба "Кубань" Сергей Вальтер.

19 февраля Трефилов перенес операцию на сердце. 12 марта его выписали из больницы в Краснодаре. Ранее сообщалось, что руководство Федерации гандбола России (ФГР) не намерено менять тренерский штаб женской сборной России на время отсутствия Трефилова.

"Со вчерашнего дня Евгений Васильевич находится в одном из санаториев Краснодарского края в Горячем Ключе на послеоперационной реабилитации, приступил к процедурам. Он будет находиться на реабилитации в течение двух недель, после этого пройдет консультативный совет в Центре грудной хирургии [в Краснодаре], будет принято решение о рекомендациях, когда он может приступить к тренировочному процессу. Он остается в системе клуба, но вопрос о выходе на работу пока еще не рассматривается", - сказал Вальтер.

Трефилов возглавляет "Кубань" с 2016 года. Под его руководством сборная России стала четырехкратным чемпионом мира, завоевала две серебряные и две бронзовые медали на чемпионатах Европы, завоевала золото и серебро Олимпийских игр.