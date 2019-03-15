Более 100 волонтеров примут участие в проведении Кубка мира по вольной борьбе в Якутске

ЯКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Более 100 волонтеров будут помогать при проведении Кубка мира по вольной борьбе, который состоится в Якутске 16-17 марта. Об этом сообщил журналистам в пятницу министр спорта Якутии Иннокентий Григорьев.

"У нас задействовано 107 волонтеров, которые распределены по командам. Они также задействованы в работе с судейским корпусом, рассадке зрителей, проведении культурной программы", - сказал Григорьев.

Кроме того, он презентовал медали турнира, которые выполнены в национальном стиле с якутским орнаментом в форме кубка "чорон" (символ благополучия в якутской культуре). "На медали изображена дорога к победе, обрамленная флагами Объединенного мира борьбы (UWW), России и Якутии. Также изображены борющиеся медведи, которые символизируют силу и доброту борца", - сказал министр.

В пятницу в сокровищнице Якутии открыли экспозицию из драгоценных камней, которая представляет собой эмблему Кубка мира. Панно выполнено из более четырех сотен камней общим весом около 500 карат, сообщили в пресс-центре соревнований.

Кубок мира пройдет в Якутске 16-17 марта. В борьбе за награды примут участие восемь национальных команд.