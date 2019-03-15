Призовой фонд Кубка мира по вольной борьбе в Якутске составит $100 тыс.

ТАСС, 15 марта. Призовой фонд Кубка мира по вольной борьбе, который пройдет в Якутске, составит $100 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Турнир пройдет 16-17 марта. Участие в нем примут восемь лучших сборных последнего чемпионата мира. В группе А выступят сборные России, Кубы, Японии и Турции, в группе B - команды США, Ирана, Грузии и Монголии. Победители групп встретятся в финале, ставшие в группах вторыми поборются за бронзовые медали.

"Участники Кубка мира уже прибыли в Якутск. Все требования регламента были выполнены, оргкомитетом Кубка мира был сформирован призовой фонд. Победитель получит $50 тыс., серебряный и бронзовый призеры соответственно получат 30 и 20 тыс.", - сказал вице-президент Европейского отделения Объединенного мира борьбы (UWW-Europe) Георгий Брюсов.

Кубок мира по вольной борьбе проводится с 1956 года. Сборные СССР и России становились победителями турнира 21 раз (СССР - 15, Россия - 6). Турнир пройдет на территории России в шестой раз, в Якутии - впервые. Россияне побеждали на всех домашних турнирах.