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Боец ММА Нагибин попал в больницу из-за проблем с почками

Сам боец отметил, что точный диагноз на данный момент не известен

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Тимур Нагибин попал в больницу во время процедуры сгонки веса из-за проблем с почками. Об этом ТАСС сообщил партнер спортсмена по команде Александр Шлеменко.

"Тимуру стало плохо во время весогонки. Он попал в больницу из-за проблем с почками", - сказал Шлеменко.

Сам Нагибин в Instagram отметил, что точный диагноз на данный момент не известен.

Бой между Нагибиным и Ламбердом Ахъядовым должен был состояться на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) в Санкт-Петербурге 16 марта, но был отменен из-за проблем со здоровьем у одного из бойцов.

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