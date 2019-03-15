Александр Кержаков считает, что его брат готов заменить Лунева в матче против "Спартака"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Голкипер петербургского "Зенита" Михаил Кержаков готов заменить Андрея Лунева в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака". Такое мнение ТАСС высказал в пятницу брат вратаря, бывший футболист петербургского "Зенита" и старший тренер юношеской сборной России (до 17 лет) Александр Кержаков.

Лунев получил повреждение в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Вильярреала" (1:2), на 64-й минуте вместо него вышел Михаил Кержаков. Матч чемпионата России с московским "Спартаком" состоится 17 марта в Москве.

"Уверен, что Михаил готов заменить Лунева в матче со "Спартаком". Вратари, которые находятся в заявке команды и играют меньше, всегда готовы в таких ситуациях выходить и играть, - сказал Александр Кержаков. - Он показывал и доказывал это и раньше. Михаил - амбициозный человек, футболист, который всегда хочет играть, нельзя говорить, что он смирился с ролью второго-третьего вратаря команды".

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 40 очков в 19 матчах. "Спартак" находится на четвертой строчке, в активе команды 32 очка. 32-летний Кержаков в текущем сезоне провел 12 матчей в составе "Зенита".