Семья покончившей с собой велосипедистки Кэтлин пожертвовала ее мозг на исследования

ТАСС, 15 марта. Федерация велоспорта США объявила о создании фонда в честь чемпионки мира Келли Кэтлин. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал USA Today.

В марте Кэтлин покончила с собой в возрасте 23 лет. Инцидент произошел в квартире спортсменки в Стэнфорде примерно через два месяца после сотрясения мозга, полученного в результате несчастного случая, при котором Кэтлин упала с велосипеда.

"Мы надеемся, что через создание фонда наследие Келли продолжит жить", - сказал отец велосипедистки Марк.

Также семья спортсменки пожертвовала ее мозг научно-исследовательскому институту в Бостоне. Отмечается, что исследования могут прояснить вопрос, могло ли сотрясение привнести в работу мозга ментальные и поведенческие нарушения.

Кэтлин трижды становилась чемпионком мира в командной гонке (2016-2018). На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 2016 года она в составе американской команды завоевала серебро.