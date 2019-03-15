Президент "Зенита": игроков нельзя обвинить в безволии в матче с "Вильярреалом"

"Любое поражение - это повод проанализировать, что не так. Наш поход в Лиге Европы закончился, к сожалению, наш второй российский клуб, "Краснодар", не удержал победный счет и тоже покинул турнир ("Краснодар" сыграл вничью с испанской "Валенсией" со счетом 1:1 - прим. ТАСС). Я думаю, что не только клубам, но и всему нашему футболу нужно извлекать уроки. Мировой футбол быстро развивается, оставаться в стороне от основных тенденций его развития опасно", - заявил Медведев.

"Вчера команда проиграла, но хочется обратить внимание, что у [Сердара] Азмуна было два стопроцентных шанса, к сожалению, реализовать их не удалось. Если хотя бы один из них удалось реализовать, то игра сложилась бы по-другому. Также "Зенит" сделал на 150 передач больше, чем соперник, контролировал мяч больше, это существенный показатель. Хочется отметить, что после пропущенных голов и травмы [Андрея] Лунева команда не опустила руки, продолжала бороться, смогла забить гол, поэтому ни в коем случае команду нельзя обвинить в равнодушии и безволии", - добавил президент клуба.