Александр Медведев: матч "Зенит" - "Спартак" важен в плане борьбы за победу в чемпионате

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Игра между санкт- петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" очень важна в плане борьбы за титул чемпиона России по футболу. Об этом ТАСС заявил президент "Зенита" Александр Медведев.

Матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Зенитом" пройдет 17 марта в Москве на "Открытие-Арене". Начало игры - в 19:00 мск.