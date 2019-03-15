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Футбол в России

Александр Медведев: матч "Зенит" - "Спартак" важен в плане борьбы за победу в чемпионате

Встреча пройдет 17 марта в Москве на "Открытие-Арене"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Игра между санкт- петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" очень важна в плане борьбы за титул чемпиона России по футболу. Об этом ТАСС заявил президент "Зенита" Александр Медведев.

Матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Зенитом" пройдет 17 марта в Москве на "Открытие-Арене". Начало игры - в 19:00 мск.

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"Сейчас нужно смотреть в будущее, в воскресенье очень важный матч, который имеет очень большое значение в плане борьбы за чемпионский титул. Никому не надо рассказывать про принципиальность противостояния "Зенита" и "Спартака", эти матчи всегда проходят очень страстно, очень напряженно. Команда готовится, и я уверен, что в воскресенье игроки отдадут все силы и покажут все умения для победы. Я вижу, с каким настроением футболисты готовятся к матчу, поэтому уверен, что болельщики увидят хороший и красивый футбол", - сказал Медведев.

После 19 туров "Зенит" набрал 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе "Спартака" 32 балла, команда располагается на четвертой строчке.

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