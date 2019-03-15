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Лига чемпионов

"Барселона" встретится с "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала Лиги чемпионов

В других матчах сыграют голландский "Аякс" и итальянский "Ювентус", английский "Ливерпуль" и португальский "Порту", английские "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити"
Футболисты "Барселоны" EPA-EFE/ENRIC FONTCUBERTA
Описание
Футболисты "Барселоны"
© EPA-EFE/ENRIC FONTCUBERTA

ТАСС, 15 марта. Испанский футбольный клуб "Барселона" сыграет с английским "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в швейцарском Ньоне.

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В других матчах 1/4 финала сыграют голландский "Аякс" и итальянский "Ювентус", английский "Ливерпуль" и португальский "Порту", английские "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити".

В полуфинале между собой сыграют победители пар "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" и "Аякс" - "Ювентус", победитель пары "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" встретится с победителем матча "Ливерпуль" - "Порту". Победитель первого полуфинала станет хозяином в финальном матче.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 9-10 апреля, ответные - 16-17 апреля. Полуфинальные матчи состоятся 31 апреля и 1 мая и 7-8 мая.

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе "Метрополитано".

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