Александр Емельяненко и Харитонов могут провести поединок в Самаре

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Организаторы поединка бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко в Самаре ведут переговоры с Сергеем Харитоновым в качестве потенциального соперника. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Федерации ММА Самарской области.

Ранее стало известно о том, что Емельяненко проведет поединок на турнире "Битва на Волге" 10 мая в Самаре.

"Мы сделали предложение Сергею Харитонову. Он сообщил, что его сумма не устраивает, и предложил свой порядок цифр. Сейчас у нас есть его условия, поэтому посмотрим", - сказал собеседник агентства.

Ранее у Емельяненко и Харитонова состоялась перепалка через СМИ. В 2006 году спортсмены встречались на турнире Pride в Японии, и тогда победу одержал Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде.

В активе Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья. На счету Харитонова 28 побед, шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. Боец в настоящий момент выступает в организации Bellator, но имеет возможность проводить поединки в других промоушнах.