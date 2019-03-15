"Челси" встретится со "Славией" в 1/4 финала Лиги Европы по футболу

ТАСС, 15 марта. Английский футбольный клуб "Челси" сыграет с чешской "Славией" в 1/4 финала Лиги Европы. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в швейцарском Ньоне.

"Краснодар" попрощался с Лигой Европы, сыграв вничью с "Валенсией"

"Обидно до слез". "Краснодар" попрощался с Лигой Европы, сыграв вничью с "Валенсией"

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В других матчах 1/4 финала сыграют итальянский "Наполи" и английский "Арсенал", испанские "Вильярреал" и "Валенсия", португальская "Бенфика" и немецкий "Айнтрахт".

В полуфинале между собой сыграют победители пар "Наполи" - "Арсенал" и "Вильярреал" - "Валенсия", а также "Бенфика" - "Айнтрахт" и "Славия" - "Челси".

Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 апреля, ответные - 18 апреля. Полуфинальные матчи состоятся 9 и 16 мая.

Финал Лиги Европы состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.