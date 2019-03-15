Кениец Кургат выиграл ежегодный марафон в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 марта. /ТАСС/. Кенийский легкоатлет Роналд Кимели Кургат стал победителем ежегодного международного марафона в Иерусалиме, который прошел в девятый раз.

Атлет из Кении пробежал дистанцию в 42,2 км за 2 часа 8 минут и 47 секунд.

Газета "Джерузалем пост" сообщила, что в соревнованиях приняли участие около 40 тыс. атлетов и любителей бега. По данным издания, соревнования проходили в шести местах на территории города на шести дистанциях: 42,2 км, 21,1 км (полумарафон), 10 км и 5 км, также проводился семейный забег на 1700 метров и специальный забег на 800 метров. В соревнованиях участвовали 6,5 тысяч иностранцев из 80 стран мира.