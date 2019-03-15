Дзюдоистка Долгова довольна бронзовой наградой турнира в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Чемпионка Европы по дзюдо и участница Олимпийских игр 2016 года Ирина Долгова, ставшая бронзовым призером турнира "Большой шлем" в Екатеринбурге, довольна завоеванной наградой, но испытывает разочарование, что не смогла пробиться в финальную схватку. Об этом 23-летняя дзюдоистка рассказала журналистам.

В Екатеринбурге 15-18 марта проходит международный турнир "Большой шлем". Победу в весовой категории до 48 кг одержала Паула Парето (Аргентина), второе место заняла Джулия Фигероа (Испания), бронзовыми призерами стали Долгова и сербка Милица Николич.

"Я удовлетворена бронзовой наградой, так как сделала глупую ошибку [в поединке] за выход в финал. Могла бы быть, конечно, в финале, но сегодня только бронза. После "Мастерса" я еще ни разу не боролась в 2019 году, неплохой результат, я рада. Победить в бронзовом финале мне удалось благодаря двум броскам", - рассказала Долгова.

За три дня соревнований будет разыграно 14 комплектов наград.

Долгова дважды становилась призером чемпионатов Европы, завоевав золото (2018) и серебро (2017). В 2015 году спортсменка выиграла бронзовую награду Европейских игр.