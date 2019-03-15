СМИ: ФИФА намерена запретить "Манчестер Сити" регистрировать новых игроков

ТАСС, 15 марта. Международная федерация футбола (ФИФА) планирует наложить запрет на регистрацию новых игроков в отношении английского "Манчестер Сити". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

По информации источника, "Манчестер Сити" обвиняется в неправильной регистрации футболистов, не достигших совершеннолетия, также английский клуб подозревается во владении третьими лицами прав на футболистов. Отмечается, что решение может быть принято в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что следственная палата независимого органа Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю также начала расследование в отношении "Манчестер Сити" по подозрению в нарушении правил финансового Fair Play.

"Манчестер Сити" занимает первое место в таблице чемпионата Англии и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, где сыграет с лондонским "Тоттенхэмом".