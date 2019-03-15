Сын Паоло Мальдини впервые вызван в юношескую сборную Италии

ТАСС, 15 марта. Футболист молодежной команды итальянского "Милана" Даниэль Мальдини впервые получил вызов в юношескую сборную Италии (до 18 лет) - на товарищеский матч против команды Нидерландов. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянский портал Football Italia.

Даниэль Мальдини является сыном бывшего капитана "Милана" Паоло Мальдини, который в данный момент занимает в клубе пост директора по стратегическому развитию, и внуком экс-футболиста и тренера "Милана" Чезаре Мальдини.

В текущем сезоне нападающий сыграл в 22 матчах за молодежную команду "Милана" во всех турнирах, забив 9 мячей.