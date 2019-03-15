Кузютина извинилась за плохое выступление на турнире по дзюдо в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Российская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Наталья Кузютина извинилась перед болельщиками за плохое выступление на международном турнире "Большом шлем" в Екатеринбурге, пообещав болельщикам вернуть хорошую физическую форму к следующим соревнованиям. Об этом 29-летняя спортсменка рассказала журналистам после соревнований.

В Екатеринбурге с 15 по 18 марта проходит международный турнир "Большой шлем". В схватке за бронзу в весовой категории до 52 кг оказались две россиянки - Наталья Кузютина и Дарья Бобрикова, но Бобрикова не смогла выйти на татами из-за травмы. Бронза досталась Кузютиной, которая сложила с себя полномочия победительницы турнира. Победу в данной категории одержала Гили Коэн из Израиля, второе место заняла Ана Перес Бокс, бронзовыми призерами стали Кузютина и бельгийка Шарлин ван Сник.

"Я плохо отборолась, потому что не очень хорошо себя чувствовала, по борьбе это было видно. Сегодня была не та Кузютина, что обычно. Прошу прощения у болельщиков, что не смогла показать хорошую, достойную борьбу. Я надеюсь, что прежнюю Кузютину вы сможете увидеть на следующих соревнованиях, обещаю, что буду в хорошей форме", - сказала Кузютина.

Спортсменка также отметила, что не уверена в своем участии в чемпионате Европы по дзюдо, который пройдет 22-25 июня в Минске. "По поводу чемпионата Европы я пока ничего сказать не могу, но основной старт у нас - Олимпийские игры", - отметила Кузютина.

Помимо бронзы Игр-2016, в активе Кузютиной три бронзовые медали чемпионатов мира, а также четыре золотые и две серебряные медали чемпионатов Европы.