Почетный президент Международной федерации настольного тенниса отстранен на четыре года

ТАСС, 15 марта. Международная федерация настольного тенниса (ITTF) приостановила полномочия почетного президента организации Адхама Шарары. Об этом сообщает Inside the Games.

Срок отстранения составит четыре года. Шарара обвиняется в махинациях с бюджетом организации. Сообщается, что канадец вмешивался в процесс торгов по контрактам за поставку оборудования. Действия Шарары были направлены на заключение соглашений между ITTF и его собственной компаний TMS International.

"Исполнительный комитет принял решение об отстранении с тяжелым сердцем после тщательного изучения документов, - говорится в заявлении организации. - Комитет пришел к заключению, что в результате действий мистера Шарары организация понесла урон. Решение было принято в целях сохранения единства внутри организации и индустрии настольного тенниса в целом".

Отмечается, что сам функционер не предпринял никаких ответных действий против обвинителей.

Шарара возглавлял ITTF с 1999 по 2014 год. В 2014 году канадец ушел в отставку и занял пост почетного президента организации, хотя в 2013 году был переизбран на новый четырехлетний срок. Компания 65-летнего канадца TMS International сотрудничала с ITTF в 2003-2017 годах.