Порядок на играх 20-го тура чемпионата России по футболу в Москве обеспечат 4 тыс. человек

ТАСС, 15 марта. Более 4 тыс. сотрудников служб безопасности будут обеспечивать общественный порядок на матчах "Спартак" - "Зенит" и "Локомотив" - Краснодар" Российской премьер-лиги (РПЛ), которые пройдут на московских стадионах в воскресенье. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Встреча 20-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Краснодар" состоится 17 марта на "РЖД-Арене" в Москве. В тот же день на стадионе "Открытие-Арена" состоится матч между "Спартаком" и петербургским "Зенитом".

"Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионах и прилегающих к ним территориях будет задействован наряд численностью более 4 тыс. человек, из них: сотрудники полиции и Росгвардии - порядка 2,5 тыс. человек; работники частных охранных организаций, народные дружинники и контрольно-распорядительных служб - более 1,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обеспечивать безопасность также будут представители московского управления МЧС, кинологи со служебными собаками, которые заранее обследуют стадионы и прилегающие территории. "Правительство Москвы и полиция призывают зрителей соблюдать общественный порядок как в чаше стадиона, так и на прилегающей территории", - добавили в департаменте.