РУСАДА уличило инспекторов "Антидопинговой инициативы" в нарушениях правил тестирования

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило ряд грубых нарушений со стороны инспекторов коммерческой тестирующей организации "Антидопинговая инициатива", которые предварительно уведомляли российских спортсменов-пауэрлифтеров о грядущих тестированиях. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"Отделом расследований РУСАДА был выявлен ряд грубых нарушений Международного стандарта по тестированию и расследованиям частной тестирующей компанией "Антидопинговая инициатива", - отметила Пахноцкая. - Речь идет о предварительном уведомлении спортсменов из Федерации пауэрлифтинга России о грядущем допинг-контроле. Атлетам говорили, куда и в какое время приходить на тестирование и потом брали деньги за допинг-пробы. Места, где будет производиться тестирование, пауэрлифтеры порой узнавали из соцсетей".

Собеседница ТАСС отметила, что часть инспекторов допинг-контроля компании "Антидопинговая инициатива" ранее работали в РУСАДА и были уволены оттуда в связи с громким скандалом, последовавшим за публикацией доклада Ричарда Макларена.

Общество с ограниченной ответственностью "Антидопинговая инициатива" создано в сентябре 2007 года и зарегистрировано в подмосковном Сергиевом Посаде. "Эта компания не является подписантом Всемирного антидопингового кодекса, - продолжила Пахноцкая. - Сотрудничество с "Антидопинговой инициативой" может нанести общероссийским спортивным федерациям не только удар по репутации, но и стать причиной более серьезных проблем".

"РУСАДА открыто к сотрудничеству и заинтересовано в получении информации по подобного рода фактам, так как они подрывают доверие к существующей антидопинговой политике в стране. Подобная ситуация стала возможна из-за отсутствия должного уровня сотрудничества между Международной федерацией пауэрлифтинга и Российским национальным антидопинговым агентством. РУСАДА, в свою очередь, заинтересовано в расширении сотрудничества со всеми международными спортивными федерациями", - заключила собеседница ТАСС.

РУСАДА отправило все материалы расследования по деятельности компании "Антидопинговая инициатива" во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и комитет по соответствию WADA.