Тренер: лидеры женской сборной России по дзюдо находятся не в лучшей форме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Лидеры женской сборной России по дзюдо, выступающие на международном турнире "Большой шлем" в Екатеринбурге, подошли к соревнованиям не в лучшей форме. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал в пятницу старший тренер женской сборной России Виталий Макаров.

В первый день турнира "Большой шлем" россиянки завоевали две бронзовые награды - Наталья Кузютина (весовая категория до 52 кг) и Ирина Долгова (до 48 кг).

"На мой взгляд, результат по итогам первого дня неплохой, но не такой, какой бы хотелось. Мы понимаем, что при другом стечении обстоятельств медали могли бы быть выше пробой. Лидеры женской сборной находятся сейчас не в лучшей форме, и это правильно. Мы специально не стали выводить девочек на пик формы перед "Большим шлемом", потому что в этом году у нас два других важных старта - Европейские игры и чемпионат мира", - сказал Макаров.

По словам тренера, выступление Кузютиной до последнего момента оставалось под вопросом. "Мы до конца не знали, ставить Кузютину или нет, потому что когда спортсмен не очень готов, его лучше поберечь. Не дай бог, получит травму, а цена травмы сейчас очень высока. У нас до Олимпийских игр осталось совсем немного", - добавил Макаров.

Международный турнир по дзюдо "Большой шлем" проходит в Екатеринбурге с 15 по 17 марта. Местом проведения стал Дворец игровых видов спорта, вмещающий более 4 тыс. зрителей. В турнире участвуют 378 спортсменов, всего будет разыграно 14 комплектов наград.